دايل شيهان.. غطاء فساد نظام الحمدين

النظام القطري استعان بالعملاء للتغطية على فساده بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فجند الشرطي الكبير السابق في الإنتربول، دايل شيهان، والذي كان يشغل منصب مدير "تعزيز القدرات والتدريب" بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من عام 2008 حتى أكتوبر 2015، تاريخ انتقاله إلى المركز الدولي للأمن الرياضي بالدوحة.

واستخدم شيهان نفوذه لعرقلة تحقيقات الفيفا حول فساد ملف مونديال قطر، فعندما استعان الاتحاد الدولي بالانتربول في ملف النزاهة الرياضية 2011، تدخل شيهان لحماية مموليه وجمد الإنتربول عقد تمويلي تم توقيعه مع الفيفا في عام 2011 .

عقب ذلك، دفع شيهان بمركز الأمن الرياض بالدوحة ليحل محل الإنتربول، وتواصل مدير المركز القطري محمد حنزاب معه لإتمام المهمة المشبوهة، واستخدمه لتسريب معلومات من داخل أروقة الفيفا لمهاجمة معارضيه، وبالفعل أنجز المهمة وأفسد تحقيقات تثبت فساد الدوحة لشراء حق تنظيم المونديال.