شكرا لقرائتكم تسريب صيني.. اتفاق مع ترمب على وقف رسوم جمركية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتّفق الرئيسان الأميركي #دونالد_ترمب، والصيني #شي_جينبينغ خلال قمة في بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين، السبت، على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة "بعد 1 كانون الثاني/يناير"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" وشبكة "يس جي تي أن" الرسميتان إن ترمب وشي اتّفقا على عدم فرض أي رسوم جديدة بعد الأول من كانون الثاني/يناير"، التاريخ الذي كانت الولايات المتحدة تعتزم فيه فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إليها.

ومن جهته، أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودولو، أن عشاء العمل الذي جرى مساء السبت في بيونس آيرس كان "جيّدا جداً".

ولم يقدّم كودلو أي تفاصيل بشأن ما دار في هذا العشاء الذي استغرق أكثر من ساعتين، وتناول خلاله الرئيسان والوفدان المرافقان لهما شريحة من اللحم الأرجنتيني وفطائر.

وأعلن البيت الأبيض أنّ بياناً وشيكاً سيصدر بشأن هذا اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت السبت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية.

وأدلى المستشار الاقتصادي بتعليقه هذا للصحافيين في الوقت الذي كان فيه الرئيس ترمب والوفد المرافق يستعدون لمغادرة العاصمة الأرجنتينية للعودة إلى واشنطن.

وبالمقابل، لم يصدر في الحال عن أي مسؤول في الجانب الصيني أي تعليق على مسار الاجتماع.

وتوجّهت الأنظار إلى هذه القمة الأميركية-الصينية نظراً إلى ما يمكن أن تؤدّي إليه نتائجها من تخفيف للحرب التجارية الدائرة بين البلدين أو تأجيجها.

وكان ترمب أعرب في مستهلّ الاجتماع عن تفاؤله، وقال: "سنبحث في ملف التجارة وسينتهي بنا الأمر على الأرجح إلى تحقيق شيء جيّد لكل من الصين والولايات المتحدة".

ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس الصيني أنّه "متشوّق" لبدء المحاثات مع ترمب.