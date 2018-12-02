شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: قانون الإداره المحلية جاهز ونهدف للتنسيق بين الحكومة والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد الشريف ، وكيل مجلس النواب ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية أصبح جاهزا للمناقشة وسيتم تحديد موعد إدراجه بالجلسة العامة لاحقا، لافتا إلى أن ذلك التشريع يمثل بداية انطلاق قافلة التنمية فى مصر.

وأشار وكيل مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " إلى أنه هناك تنسيق كامل بين البرلمان والحكومة فى كل التشريعات وخاصه قانون الإداره المحلية، مؤكدا أن هناك حرص لدى مجلس النواب على أن يصبح هناك منظومة متكاملة بين تطبيق أى تشريع وإقراره.

ولفت وكيل مجلس النواب ، إلى أنه عند صدور القانون لابد وأن تكون جميع أجهزه الدولة جاهزه للتنفيذ الفعلي ، فهناك تعاون كامل على أعلى مستوى لخدمة الصالح العام والوطن ، مشددا على أن الأيام القادمة ستشهد نتائج للإصلاحات الاقتصادية التى تمت والتوسع فى البنية الأساسية للمشروعات القومية.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال الجلسه العامه الأسبوع الماضى ، إن البرلمان وافق على 400 قانون، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة، متابعًا: "أى قانون يمكن أن يتم لو فيه إرادة، وأنا أشيل العبء عن الخزانة العامة".