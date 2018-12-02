وهاب ينعي ابوذياب: ستدفعون غالياً ثمن كل قطرة من دمه

نعى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب "أبناء الجبل وأهلنا في كل مكان الشهيد البطل محمد أمين أبوذياب الذي نالت منه يد الغدر الشرعية بقيادة المدعو عماد عثمان وبأوامر مباشرة من سعد الحريري وسمير حمود". وقال وهاب في بيان: "لقد كان محمد البطل الذي دفع دمه دفاعاً عن كرامتنا وكرامة هذا الجبل". وأضاف: "دم محمد ابوذياب غال جداً وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غالياً". المصدر: LBC

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