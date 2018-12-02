لحظات حرجة.. شرطية تقوم بتوليد امرأة على طريق مزدحم والأسرة تكافؤها بإطلاق اسمها على المولودة-فيديو

قامت ضابطة شرطة تدعى سييرا ريبورغرال بمساعدة امرأة في ولادة طفلتها بعد أن توقفت الأسرة على طريق سريع مزدحم، لشعور الأم بآلام المخاض، فكافأتها الأسرة بإطلاق اسمها على الطفلة الجديدة.

وحصلت الضابطة على إشادة كبيرة في ظل عدم توفر مساعدة طبية، والحالة الحرجة للأم، حيث خرجت الأم “بريدجيت كروملي” وزوجها وحماتها وابنها 3 سنوات، بالسيارة في وقت مبكر متجهين للمستشفى للولادة، إلا أنهم أدركوا أنهم لن يصلوا في الوقت المناسب بسبب الازدحام.

ولما بدأت آلام المخاض أصبح الجميع في حالة من الذعر، ولم يجد الأب بُداً من الانحراف بالسيارة بالقرب من أحد أماكن الانتظار على الطريق السريع رقم 46 غرب ناشفيل، وطلب الدوريات للحصول على المساعدة.

وبسرعة وصلت الضابطة من شرطة ديكسون “سييرا ريبورغرال” في لحظة كانت فيها المولودة الجديدة على وشك الظهور، وتروي الأم تلك اللحظات بأن الضابطة ظهرت كالملاك، وبدأت في مساعدتها حتى نجحت في توليدها والاطمئنان عليها، وعندما وصل الإسعاف، كانت الطفلة بأمان في ذراعي أمها.

ولإظهار امتنانهم للضابطة قام أفراد الأسرة بإطلاق اسم الضابطة على المولودة الجديدة، كما شارك قسم الشرطة التابع له الضابطة القصة على فيسبوك، وعلق بعبارة “الضابط.. قد يمسك بيد شخص وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.. أو كما حدث اليوم قد يشاهد حياة جديدة تأخذ أنفاسها الأولى”.