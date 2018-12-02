لوبيز أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:55 صباحًا, 2 ديسمبر 2018 م المناطق - وكالات أدى أندريس مانويل لوبيز اوبرادور اليوم اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك.

وسيبدأ اوبرادور والبالغ 65 عامًا ولايته التي تستمر ست سنوات بقوة مدعومًا بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال لوبيز اوبرادور وهو يرفع يده اليمنى “أقسم بالدفاع عن دستور الولايات المكسيكية المتحدة وقوانينها، وأن أؤدي واجبي بإخلاص ووطنية في منصب رئيس للجمهورية الذي عهد به الشعب لي”.

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