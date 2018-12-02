شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" توجه دعوة للمؤسسات الدينية لعقد اجتماع حول الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه دعوة لكل ممثلى المؤسسات الدينية بمصر وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والاوقاف ودار الإفتاء، وذلك لعقد اجتماع موسع مع كل المؤسسات وإصدار ورقة عمل تتطبق على أرض الواقع لتجديد الخطاب الدينى استجابة لدعوة الرئيس السيسى.

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"الخليج 365" أن عقد اجتماع مع المؤسسات سيتم فيه الاتفاق على نقاط العجز فى مسألة الخطاب الدينى ، وما قدمته المؤسسات الدينية وما لم تقدمه حتى الآن فى هذه المسألة ، وخاصة أن الأمر حاليا يحتاج من المؤسسات التحرك على أرض الواقع .