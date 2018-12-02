انت الان تتابع هل يشارك بطل «زايد» في كأس العالم للأندية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ ص

كشف المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، من السماح لبطل «كأس زايد» للأندية الأبطال، بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وقال «آل شيخ»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفيفا يتحفظ دائمًا على البطولات التي تحمل عرقًا أو لون، وفي حالة تجاوز هذا الأمر فإن صاحب لقب البطولة سيشارك في مونديال الأندية.

وأوضح، أن «كأس زايد» يغطي قارتين آسيا وإفريقيا، وفي حالة مشاركة البطل في المونديال سيضيف كثيرًا للمسابقة، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم الأفضل للرياضة العربية. وأضاف، أنه كان يتمنى عدم خروج الزمالك من البطولة أمام الاتحاد السكندري، معلقًا: «دلوقتي هيكون فاضي لبيراميدز في الدوري المصري الممتاز». وأشار