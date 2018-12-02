انت الان تتابع هل يشارك بطل «زايد» في كأس العالم للأندية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ ص
كشف المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، من السماح لبطل «كأس زايد» للأندية الأبطال، بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وقال «آل شيخ»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفيفا يتحفظ دائمًا على البطولات التي تحمل عرقًا أو لون، وفي حالة تجاوز هذا الأمر فإن صاحب لقب البطولة سيشارك في مونديال الأندية.
وأوضح، أن «كأس زايد» يغطي قارتين آسيا وإفريقيا، وفي حالة مشاركة البطل في المونديال سيضيف كثيرًا للمسابقة، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم الأفضل للرياضة العربية. وأضاف، أنه كان يتمنى عدم خروج الزمالك من البطولة أمام الاتحاد السكندري، معلقًا: «دلوقتي هيكون فاضي لبيراميدز في الدوري المصري الممتاز». وأشار
وأوضح، أن «كأس زايد» يغطي قارتين آسيا وإفريقيا، وفي حالة مشاركة البطل في المونديال سيضيف كثيرًا للمسابقة، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم الأفضل للرياضة العربية.
وأضاف، أنه كان يتمنى عدم خروج الزمالك من البطولة أمام الاتحاد السكندري، معلقًا: «دلوقتي هيكون فاضي لبيراميدز في الدوري المصري الممتاز».
وأشار إلى أنه يمر بحالة صحية جيدة، ويتشرف برئاسته للاتحاد العربي، وجائزة محمد بن راشد تقديرًا لي من الأشقاء في الإمارات، موجهًا الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد، وأنه سيبذل المزيد لتقديم الأفضل للرياضة العربية.
وأكد رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن فريق اتحاد جدة جاهز لمواجهة الأهلي بمباراة السوبر المصري السعودي في الوقت الذي يؤكد الفريق الأحمر جاهزيته به، موضحًا: «المباراة تم تأجيلها بسبب ظروف الأهلي، لكننا جاهزون لإقامتها».
شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك بطل «زايد» في كأس العالم للأندية؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .