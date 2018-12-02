شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد اللاوندى: الشيخ زايد رجل سبق عصره.. وكان يعتبر مصر قاطرة للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام الاستراتجية، الراحل الشيخ زايد آل نهيان، بالرجل الذى سبق عصره واستطاع بحنكة شديدة توحيد الامارات المتحدة لتصبح دولة عصرية متقدمة مرموقة.

وقال "اللاوندى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": الشيخ زايد كان رجلا حكيما استطاع جمع أشلاء الإمارات وتوحيدها فى دولة متكاملة الأركان، ولولا ذكاء هذا الرجل لما سمعنا الآن عن دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الشيخ زايد كان يحب مصر وشعبها.

وتابع: "الشعب المصرى بادل حب الشيخ زايد لمصر بحب، ولذلك تجد سيرته طيبة عند كل المصريين" مضيفًا :" الشيخ زايد كان متعلقا بشكل وجدانى بمصر وكان يحب زيارة الأماكن التاريخية فيها كلما كانت تسنح له الفرصة ذلك".

وعن سبب حب الشيخ زايد لمصر، قال "اللاوندى" :" الشيخ زايد كان يرى مصر دولة قاطرة للعرب، حيث تتمتع بحضارة واعتدال ووسطية بشأن الدين الإسلامى".