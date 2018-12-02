كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: اعتقال رئيس نقابة العمال في "هفت تبه" وسط اشتعال التظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت أنه رغم هذه الاعتقالات والتواجد المكثف للقوات القمعية في مدينة شوش، إلا أن العمّال الشجعان لقصب السكر في هفت تبه، واصلوا احتجاجهم لليوم الخامس والعشرين، موضحة أنهم تحشدوا أمام قائم مقامية المدينة وهتفوا شعار: ليطلق سراح العامل المعتقل.
من ناحية أخرى، حضر القائم مقام ونائب مجلس شورى النظام وقائد قوات الحرس في المنطقة، موقع العمّال وأطلقوا مواعيد مضللة، بهدف إرغام العمال على إنهاء الإضراب، إلا أنهم واجهوا ردًا سلبيًا.
وتدعو المقاومة الإيرانية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والنقابات والاتحادات العمّالية في عموم العالم، إلى التحرك العاجل لإطلاق سراح علي نجاتي، وسائر العمال المعتقلين ودعم العمّال المضربين.
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