انت الان تتابع الأرقام تُكذب تصريحات سيد عبد الحفيظ عن حكام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اختلاف الآراء حول تصريحات عبدالحفيظ وتأثيرها على الجماهير هناك سؤال يطرح نفسه هل هذه التصريحات صحيحة أم مضللة؟ وهل بالفعل الزمالك لم يحكم له سوى 4 حكام فقط هذا الموسم؟

خرج سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة عقب مباراة فريقه مع بتروجت في الدوري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، وقال عبد الحفيظ: "أطالب لجنة الحكام، واتحاد الكرة، باستعارة الحكم العراقي علي صباح عداي، حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت أمس الجمعة في كأس زايد للأندية الأبطال على الأقل هنشوف مباريات بدون ركلات جزاء للزمالك». وواصل: «لا يوجد شك في قدرات جهاد جريشة، ومحمود البنا، لكن هل يعقل أن الأخير لم يقوم بإدارة أي مباريات للزمالك هذا الموسم؟ وأن تقتصر إدارة معظم مباريات الفريق الأبيض لـ4 حكام فقط».

تصريحات عبدالحفيظ وصفها الجمهور والنقاد بالمثيرة للفتنة والتعصب خاصة أنها ضد نادي لم يكن طرفًا في لقاء اليوم بالإضافة إلى أنها حملت تشكيكًا في نزاهة لجنة الحكام والبعض الأخر وصفها بأنها تأتي في إطار الحرب النفسية للضغط على المنافس ومحاولة لتشتيت تركيزه حتى يستطيع الأهلي النهوض من كبوته الحالية التي

تصريحات عبدالحفيظ وصفها الجمهور والنقاد بالمثيرة للفتنة والتعصب خاصة أنها ضد نادي لم يكن طرفًا في لقاء اليوم بالإضافة إلى أنها حملت تشكيكًا في نزاهة لجنة الحكام والبعض الأخر وصفها بأنها تأتي في إطار الحرب النفسية للضغط على المنافس ومحاولة لتشتيت تركيزه حتى يستطيع الأهلي النهوض من كبوته الحالية التي يعاني منها منذ فترة بعد خروجه من البطولة العربية وخسارة بطولة إفريقيا والسقوط أمام المقاولون العرب في الدوري. ولكن بين اختلاف الآراء حول تصريحات عبد الحفيظ وتأثيرها على جماهير القطبين، هناك سؤال يطرح نفسه هل هذه التصريحات صحيحة أم مضللة؟ وهل بالفعل الزمالك لم يحكم له سوى 4 حكام فقط هذا الموسم؟ الزمالك خاض 13 مباراة في بطولة الدوري ومباراتين في كأس مصر أي 15 مباراة وأدار هذه المباريات 11 حكمًا وتم احتساب 5 ركلات جزاء على الأبيض وحالتين طرد وفيما يلي نستعرض مباريات الزمالك وأسماء الحكام. مباريات الدوري مباريات الدوري أدار أمين عمر أول لقاء للزمالك في الدوري أمام بتروجت وانتهى بالتعادل السلبي كما أدار لقاء المقاولون في الجولة السابعة وانتهى بفوز الزمالك 2-1. إبراهيم نور الدين أدار لقاء الزمالك والاتحاد في الجولة الثانية وانتهى بفوز أبناء ميت عقبة 5-1 كما أدار مباراتهم أمام الجونة والذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة وشهد اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح الجونة أهدرها أحمد مجدي. محمد عادل تولى تحكيم مباراة الزمالك والمقاصة في الأسبوع الثالث والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 1-0 كما أدار لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة الرابعة عشر والذي شهد احتساب ركلتي جزاء لصالح الإنتاج أهدر أحمد شديد واحدة وسجل محمد رجب الثانية، كما تم طرد محمد عبد الغني مدافع الزمالك وانتهت المباراة بفوز أبناء ميت عقبة 2-1. جهاد جريشة أدار مباراة الزمالك والنجوم في الجولة الرابعة وانتهت بهزيمة الزمالك بهدف دون رد أحرزه صلاح أمين. أما محمد معروف، فأدار مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الخامسة والتي انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف. والحكم محمد الحنفي أدار لقاء الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة أحرزها محمود علاء، كما أدار مباراة الزمالك والداخلية في الجولة الثالثة عشر التي انتهت بفوز الزمالك 2-1. الحكم محمد الصباحي أدار مباراة واحدة للزمالك الموسم الجاري كانت أمام سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وشهدت احتساب ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء لكن أهدرها ياسر إبراهيم. محمود عاشور أدار لقاء الزمالك ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر والتي انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بأربعة أهداف مقابل هدفين كما تم احتساب ركلة جزاء لصالح دجلة وطرد محمد عبد الغني مدافع الزمالك. الحكم طارق سامي أدار مباراة للزمالك هذا الموسم كانت أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة عشر وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

مباريات الكأس



خاض الزمالك مباراتين في بطولة كأس مصر الأولى أمام منية سمونود في دور الـ32، وأدارها الحكم عبد العزيز السيد وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد المباراة الثانية أمام الإنتاج الحربي في دور الـ16 وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل وأدار اللقاء الحكم أحمد الغندور. ركلات الجزاء

خلال هذا الموسم احتسب الحكام 6 ركلات جزاء لصالح الزمالك 5 في الدوري وواحدة في الكأس، بينما احتسب الحكام 5 ركلات جزاء ضد الزمالك في مباراة سموحة ووادي دجلة والجونة وركلتين في مباراة الإنتاج الحربي. ركلات الجزاءخلال هذا الموسم احتسب الحكام 6 ركلات جزاء لصالح الزمالك 5 في الدوري وواحدة في الكأس، بينما احتسب الحكام 5 ركلات جزاء ضد الزمالك في مباراة سموحة ووادي دجلة والجونة وركلتين في مباراة الإنتاج الحربي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تُكذب تصريحات سيد عبد الحفيظ عن حكام الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .