انت الان تتابع اعتبرها أختك.. أول حملة لمواجهة التحرش بشبرا الخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ ص

دشن فريق شباب كيان التطوعى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أولى فعاليات الحملة الميدانية "اعتبرها أختك" تحت رعاية وإشراف عصام غالى المحامى لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، وقال غالي، إن المبادرة تهدف لنشر التوعية للنشء والشباب وللحد من مخاطر التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة فى استجابة فورية لمطالب المواطنين وأصحاب المحال التجارية بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية لتكريم القيادات الشبابية المشاركة في الحملة، تحت شعار "موجودين_عشانك"، وتأتي الحملة بعد مبادرات متعددة أطلقتها جهات رسمية وشبه رسمية في السنوات الأخيرة لمواجهة الظاهرة.

ويُحذر خبراء علم الاجتماع والمنظمات النسائية في مصر باعتبارها ظاهرة تهدد استقرار المجتمع.وضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية 21 شابًا، أثناء تحرشهم بفتيات أمام مدارس الشهيد مصطفى لطفي والتجارة بنات، وعدد من المدارس الخاصة وفي الشوارع بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت