انت الان تتابع «المحافظين»: نستهدف الشباب في تشكيل الأمانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي هارون ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ ص
قال خالد خطاب، أمين حزب المحافظين بالجيزة، إنه تم التحرك لاستكمال الأمانات المختلفة والوحدات الحزبية بالمحافظة، بعد تشكيل الأمانة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم مراعاة استهداف الشباب ضمن التشكيلات، موضحا أن الأمانة قامت بعدد من الفعاليات والأنشطة بهدف التواصل مع المواطنين بشكل أكبر، مضيفا أنه يجري إعداد عدد من الفعاليات تقوم بها الأمانة خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن هناك رؤية لأمانة الحزب يتم إعدادها لتنفيذها مع بداية العام الجديد، منها تنظيم دورات تثقيفة وفنية وملتقيات لتوظيف الشباب والمساهمة في القضاء على البطالة بالمحافظة.
وأوضح خطاب، خلال كلمته باللقاء الذي عقد بمقر الحزب مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، أن الحزب يستعد لتجهيز عدد من الشباب لانتخابات المحليات المقبلة بالمحافظة واختيار أكفأ العناصر والدفع بها. واستعرض شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أنشطة الحزب التي يقوم بها من خلال أماناته
واستعرض شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أنشطة الحزب التي يقوم بها من خلال أماناته المختلفة وعرض رؤيته الإصلاحية حولها.
وأشار خليفة، إلى أن حزب المحافظين كان لديه تعديلات على قانون المنظمات النقابية وتم عرض وجهة نظره من خلال دعوة الحكومة له للقاء منظمة العفو الدولية.
وأضاف، أن الحزب كان له موقف من إقرار العلاوة في 2017، وتم التواصل مع المسؤولين المعنيين من القيادات العمالية ووزارة القوي العاملة وطرحنا رؤيتنا ووجهة نظرنا فيما يخص ذلك.
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