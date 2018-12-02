انت الان تتابع آل الشيخ: قناة بيراميدز ستعود.. وهذا شرط رحيل كينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥١ ص

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن قناة «بيراميدز» من الممكن أن تعود للنور مرة أخرى، ولكن ليس في المستقبل القريب، وأشار فى تصريحاته لبرنامج «الماتش» عبر شاشة صدى البلد، إلى أن بث القناة قد يعود مرة أخرى في الموسم المقبل أو الموسم بعد المقبل، على أن يكون البث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وعن رأيه في التحكيم، يرى مالك بيراميدز، أن الضغط الجماهيري والإعلامي، سبب الأخطاء، التي تحدث في كل دوريات العالم بما فيها الدوري السعودي، لكنه يفضل الاستعانة بالحكام الأجانب، معلقًا، «علشان نريح ونرتاح».

وكشف آل الشيخ، عن موقف ناديه من الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 5 صفقات سيتم دعم بيراميدز بها، على أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب. وتابع: «سنعلن قريبًا عن الصفقات الجديدة، هناك 3 أو 4 لاعبين مصريين سنتعاقد معهم مع بعض اللاعبين الأجانب، مضيفًا: «من