انت الان تتابع أمير مرتضى يرد على سيد عبد الحفيظ: خليك في فريقك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٢ م
علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عقب مباراة الأهلى وبتروجت والتي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش الثالث بالسويس المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد أحرزه أحمد الشيخ في الدقيقة الثامنة، من عمر الشوط الأول، ورد أمير عبر تويتر قائلًا: "اعتقد انه يجب عليه أن يكون تركيزه على فريقه فقط فربما هو لا يعلم حتى الآن أنه أصبح مديرا للكرة في نادي كبير وليس مقدم فردي لبرنامج ممل غير محدد المدة".
وكان عبد الحفيظ، قد طالب في تصريحاته عقب مباراة الأهلي وبتروجت، لجنة الحكام، واتحاد الكرة، باستعارة علي صباح عداي، حكم مباراة الزمالك والوصل التي أقيمت أمس الجمعة في كأس زايد للأندية الأبطال معلقًا: «على الأقل هنشوف مباريات بدون ركلات جزاء». وواصل: «لا يوجد شك في قدرات جهاد جريشة،
وكان عبد الحفيظ، قد طالب في تصريحاته عقب مباراة الأهلي وبتروجت، لجنة الحكام، واتحاد الكرة، باستعارة علي صباح عداي، حكم مباراة الزمالك والوصل التي أقيمت أمس الجمعة في كأس زايد للأندية الأبطال معلقًا: «على الأقل هنشوف مباريات بدون ركلات جزاء».
وواصل: «لا يوجد شك في قدرات جهاد جريشة، ومحمود البنا، لكن هل يعقل أن الأخير لم يقوم بإدارة أي مباريات للزمالك هذا الموسم؟ وأن تقتصر إدارة معظم مباريات الفريق الأبيض لـ4 حكام فقط».
واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، على حساب بتروجت، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.
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