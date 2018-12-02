انت الان تتابع حازم إمام لسيد عبد الحفيظ: «بلاش تتكلم عن الزمالك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٠ م

هاجم حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن حكام مباريات الزمالك، حيث قال في تصريحات تلفيزيونية، إن لجنة الحكام محترمة، مشيرا إلى أن الأهلي فاز بالدوري في آخر 3 مواسم في وجودها، مضيفًا: "كل الحكام محترمين وقد تكون هناك اختلافات في القدرات من حكم إلى آخر" ، وطلب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من سيد عبد الحفيظ، عدم التحدث عن الزمالك، وأن يتحدث عن فريقه فقط.

وأكدإمام، أن ما قام به عبد الحفيظ غير مقبول، ويثير التعصب، مشيدا بتدخل أحمد شوبير، ومطالبته لسيد عبد الحفيظ بالتزام الصمت وعدم الحديث عن الفريق المنافس. وكان سيد عبد الحفيظ خرج بتصريحات يطالب من خلالها بأن يقود الحكمان جهاد جريشة ومحمود البنا، مباريات للزمالك، بدلا من الأسماء المتكررة التي تدير