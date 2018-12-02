شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد يطالب الحكومة بفحص الممرات والمصارف قبل نزول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن الحكومة عليها أن تستعد جيدا لموسم الشتاء هذا العام حتى لا تتكرر كارثة التجمع الخامس مرة أخرى سواء فى نفس المنطقة أو فى مناطق غيرها، مشيرا إلى أنه ينبغى عمل الترتيبات اللازمة فى المحافظات المتوقع حدوث السيول فيها من ممرات وغيرها حتى لا تتسبب فى أى مشكلة.

أضاف أبو حامد فى تصريحات لــ"الخليج 365" أن هناك عدد من الممرات أو المصارف قد تكون معطلة أو مسدودة وينبغى أن يتم فحصها ومعالجة العيوب الموجودة بها، لافتا إلى أنه من المفترض ان تكون الحكومة راجعت الأماكن التى يحدث بها السيول ويتم متابعتها بشكل جيد والاستعداد لها حتى لا تحدث أى مشكلات أخرى.

وأوضح أبو حامد أن البيانات التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية يتم التعامل معها على محمل الجد فى الأونة الأخيرة فى حين تم تشكيل غرفة عمليات ثابتة فى كل محافظة لمتابعة التغييرات المناخية والاستعداد لها بشكل مستمر.