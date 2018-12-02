إغلاق قوس النصر بفرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء

قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر" غدا الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.

وذكرت قناة الحدث العربية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحول فيه احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب في العاصمة باريس وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.

وقالت الشرطة الفرنسية إن ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس، كما اعتقل 140 آخرون، ونشر آلاف من عناصر...