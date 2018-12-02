دواوين الوزارات×24 ساعة.. التعليم توقع بروتوكول تعاون لتدريب معلمى "الابتدائية"

إعداد سيد الخلفاوى أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة:

الصحة: انتظام نقاط فحص فيرس سى.. والإجراءات لا تستغرق 10 دقائق للمواطن ‎ الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من مكافحة فيروس سى وإقبال المصريين "بداية الخير" ‎ وزارة التربية والتعليم: التعليم توقع برتوكول تعاون لتدريب معلمى المرحلة الابتدائية ‎ وزيرا التعليم...

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