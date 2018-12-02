برلماني إيطالي: رئيس النواب أخطأ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

قال إدموندو سيريلي، البرلمانى في حزب "إخوة إيطاليا"، إن رئيس مجلس النواب الإيطالى روبيرتو فيكو، وقع فى خطأ ليس فقط مؤسسيا ولكن أيضا خطأ سياسيًا بإعلان قطعه العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر على خلفية قضية مقتل جوليو ريجينى عام 2016، وهو ما يعتبر علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالى الحالية تصدر أحكاما جاهلة على المستوى القانونى والمؤسسى".
وأكد سيريلى فى بيان أصدره اليوم أن الدائرة الحالية ليس لها أى علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية كما ليس لديها الرغبة فى عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الإيطالية وهو ما أكده من قبل رئيس...
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