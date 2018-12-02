تبنى جناح جماعة ​بوكو حرام​ الذي بايع ​تنظيم داعش​ السبت، قتل ثمانية جنود وإصابة 17 آخرين في مواجهات جديدة في شمال شرق ​نيجيريا​. وأكد التنظيم في بيان أنه هاجم الخميس مواقع للجيش النيجيري قرب مدينة غامبورو المحاذية للكاميرون.

شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس برس: بوكو حرام تتبنى عملية قتل ثمانية جنود نيجيريين في مواجهات جديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .