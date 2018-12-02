أوغلو: قررنا شراء "إس 400" لأن روسيا قدمت أفضل صفقة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن ​تركيا​ قررت شراء أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي بدلا من نظيراتها الأميركية لأن ​روسيا​ قدمت أفضل صفقة.

وفي تصريح له، أشار إلى أن "صفقة "إس 400" أمر محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة وسنشتري هذه الأنظمة من روسيا بلا شك"، موضحاً أنه "خلال السنوات العشر الأخيرة حاولنا شراء أنظمة "باتريوت" من أصدقائنا الأميركيين، ولكن لم نفلح في ذلك. وبعثنا بآخر رسالة إليهم قبل سنة ونصف السنة، لكننا لم نتلق جوابا".

ولفت إلى أنه "في المستقبل نحن مستعدون للعمل مع أي دولة، ولكن كانت لدينا ضرورة ملحة ولذلك اشترينا "إس 400". وعرضت روسيا علينا أفضل صفقة... وفي المستقبل سنرى من يتقدم بأفضل عرض".