بيسكوف: لا موعد محدد لزيارة بوتين إلى السعودية عام 2019

أكد الناطق باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، خلال حديث صحفي، أنه "لم يتم تحديد موعد بعد لزيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​السعودية​ عام 2019"، مشيراً إلى أنه "يجري مناقشة الموعد".

وكان بيسكوف قد أعلن أن "التحضير لزيارة بوتين، إلى السعودية ما زال مستمرا، وتاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي لا توجد أيه مواعيد نهائية، ما زال العمل جاريا".