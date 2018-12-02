ماكرون: ما حدث بباريس لا صلة له بالتعبير السلمي عن غضب مشروع

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن ما حدث اليوم في العاصمة ​باريس​ لا صلحة له بالتعبير السلمي عن غضب مشروع، معتبراً أن من قاموا بأعمال العنف لا يريدون التغيير بل يسعون إلى الفوضى، مشيراً إلى أنه "سيتم التعرف عليهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء".

وفي كلمة له عقب إنتهاء قمة ​مجموعة العشرين​ في الأرجنتين، أشار ماكرون إلى أن القمة كانت بمستوى التوقعات، لافتاً إلى أن رسالة القمة القوية هي أن "صوت ​أوروبا​ يجب أن يسمع عندما يكون موحداً"، مشدداً على أنه "إذا لم تدافع أوروبا عن قيمها فإن صوتها لن يسمع".

وأوضح ماكرون أن التصميم الأوروبي والدولي ليس ترفاً بل يخدم مصلحة ​فرنسا​ والفرنسيين، مؤكداً أن هناك ضرورة للعمل على تحديث منمة التجارة العالمية.