الكرملين: تواصل قصير تم بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

أعلن ​الكرملين​ أن "تواصلاً قصيراً تم بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس".

وكان ترامب قد أعلن عن إلغاء لقائه مع بوتين في الأرجنتين، مشيرا إلى أن قراره يعود إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت بعد اجتجاز السلطات الروسية لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، فيما أكد الكرملين أن ترامب ألغى الموعد بسبب الأزمات الداخلية الأميركية.