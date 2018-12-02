زياد حواط: على الدولة أن تبسط سلطتها والشعب اللبناني معها

أعرب عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​ عن أسفه لان قوى الأمر الواقع تضع اللبنانيين مرّة جديدة أمام معادلة: إما تطبيق القانون وإما السّلم الأهلي.

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دعا إلى أن تبسط الدولة سلطتها، و​الشعب اللبناني​ معها.

وأضاف: "الدولة "وهرة وهيبة أولاً وأخيراً" كما كان يردد العميد ريمون اده رحمه الله".