زياد حواط: على الدولة أن تبسط سلطتها والشعب اللبناني معها

أعرب عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عن أسفه لان قوى الأمر الواقع تضع اللبنانيين مرّة جديدة أمام معادلة: إما تطبيق القانون وإما السّلم الأهلي.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دعا إلى أن تبسط الدولة سلطتها، والشعب اللبناني معها.
وأضاف: "الدولة "وهرة وهيبة أولاً وأخيراً" كما كان يردد العميد ريمون اده رحمه الله".
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