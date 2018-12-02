أكدت مصادر "اللقاء التشاوري"، لقناة "المنار"، أن كل ما يتم التداول به من مبادرات وتسريبات يقع في خانة شراء الوقت، لافتة إلى أن النواب لم يلمسوا حتى اللحظة أي جدية في الطروحات المتداولة.
وشددت المصادر على أن الإستقبال لا يعد تنازلاً بل من واجباته الطبيعية والدستورية، موضحة أنهم ليسوا بحاجة إلى إعتراف منه، لافتة إلى أن ما يحكى عن مبادرة ثلاثية الإضلاع كلام.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر اللقاء التشاوري للمنار: لم نلمس أي جدية بالطروحات المتداولة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .