في أستراليا.. تشويه السمعة قضية مدنية وليست جنائية

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قبل ٣٠ عاما، اتخذ الأستراليون قرارا بالبدء في تنفيذ قوانين لمناهضة تشويه السمعة أو "التشهير".

والآن تتواجد تلك القوانين على المستوى الفيدرالي والولايات وإقليم العاصمة الاسترالية.

ولكن بعكس العديد من البلدان حول العالم، تتمثل بؤرة التركيز في أستراليا على القوانين المدنية في مثل هذه القضايا وليست الجنائية.

وبالرغم من امتلاك العديد من الولايات قوانين جنائية تحظر تشوية السمعة الخطير كما هو الحال في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، لكن لا توجد تشريعات جنائية تتعلق بخطاب الكراهية على المستوى الفيدرالي.

وبشكل عملي، فإن الغالبية العظمى من شكاوى التشهير في أستراليا يتم التعامل معها تحت مظلة القانون المدني وليس الجنائي.

الفكرة الرئيسية بسيطة جدا. ففي مجتمع يطمح إلى احتضان التعددية وتدعيم حقوق الإنسان للجميع، لا ينبغي التشهير بسمعة شخص ما أو الحط من قدره.

إذا شعر شخص أنه وقع ضحية تشهير غير مشروع، يستطيع تقديم شكوى عبر الاتصال بالسلطة المعنية في ولايته مثل هيئة مكافحة التمييز العنصري بنيو ساوث ويلز أو لجنة حقوق الإنسان الأسترالية.

ثمة صعوبات في تقديم شكوى حيث ينبغي أن يكون الشخص منتميا للجماعة التي تم استهدافها أو يكون قادرا على تمييز هوية الشخص صاحب الإساءة وهو أمر صعب حدوثه عندما يحدث في مكان عام أو عندما يكون الجاني غريبا.

وبالتالي تتسبب تلك الصعوبات في تثبيط الناس عن تقديم شكاوى أو الاستسلام قبل البت في الشكوى.