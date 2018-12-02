كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برصاص الحرس الثوري.. إيران تغتال مصير العراق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت أن نشر هذه الفرق تم في أعقاب الانتخابات العامة في العراق في مايو، بعد أن تعرقلت محاولات طهران لفرض نفوذها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة جراء فشل المرشحين الذين دعمتهم في الفوز بالأصوات الكافية لتشكيل الحكومة، مبينة أنهم يقدمون الدعم والتدريب العسكري للقوات المسلحة العراقية قولهم إن إيران ردت بإرسال عدد من فرق الاغتيالات من قوة فيلق القدس لإسكات الأصوات العراقية المنتقدة لإيران.
وكانت الفرق الإرهابية قد اغتالت عادل شاكر التميمي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والذي اغتالته قوة القدس في سبتمبر، وفق التقرير.
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