كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع خليجي: المملكة جلست على طاولة الكبار في قمة العشرين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "مداد نيوز" إن جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب، ودورها الاستراتيجي في استقرار أسعار النفط عالميا، جعلها تجلس على طاولة الكبار في قمة العشرين.

وأوضح أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان لفتت أنظار العالم، مبينا أن الرئيس الأرجنتيني استقبل ولي العهد بترحاب شديد، فيما نقلت الصحف العالمية المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين الأمير محمد بن سلمان.

