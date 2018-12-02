كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف الألمان يتظاهرون ضد مؤتمر المناخ الأممي في برلين وكولونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إلا أن الشرطة ذكرت أن الأعداد أقل من ذلك بكثير.
وأوضح المنظمون، وهم اتحاد جمعيات حماية البيئة ومبادراتها مثل السلام الأخضر و"بي يو إن دي" و"نابو" قائلين: "الحكومة الألمانية تخلت عن هدف تحسين المناخ في 2020، برغم أنه ممكن التحقق عبر التفاوض الجاد"، وأضاف المتظاهرون: "نحن في المباراة النهائية من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا".
ويبدأ مؤتمر حماية المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة كاتوفيتس ببولندا يوم الإثنين المقبل.
ومن المقرر أن يتوصل الدبلوماسيون في هذا المؤتمر إلى اتفاقية تنظيمية لتطبيق بنود اتفاقية المناخ في باريس عام 2015.
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