كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف الألمان يتظاهرون ضد مؤتمر المناخ الأممي في برلين وكولونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر آلاف من الألمان، يوم السبت، في كل من برلين وكولونيا ضد تعدين الفحم وتأييداً لحماية المناخ قبيل بداية مؤتمر المناخ العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة.

وقال منظمو المظاهرات إن عدد من شارك فيها وصل إلى 36 ألف مشارك خرجوا إلى الشوارع تحت شعار "أوقفوا الفحم، واحموا المناخ الآن".

إلا أن الشرطة ذكرت أن الأعداد أقل من ذلك بكثير.

وأوضح المنظمون، وهم اتحاد جمعيات حماية البيئة ومبادراتها مثل السلام الأخضر و"بي يو إن دي" و"نابو" قائلين: "الحكومة الألمانية تخلت عن هدف تحسين المناخ في 2020، برغم أنه ممكن التحقق عبر التفاوض الجاد"، وأضاف المتظاهرون: "نحن في المباراة النهائية من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا".

ويبدأ مؤتمر حماية المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة كاتوفيتس ببولندا يوم الإثنين المقبل.