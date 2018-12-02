بوتين: "الحرب ستستمر" في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، أن "الحرب ستستمر" ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية "باقية في الحكم"، وذلك تعليقاً على تجدد التوتر أخيراً بين موسكو وكييف.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين: "لا مصلحة للسلطات الأوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصاً بوسائل سلمية، ما دامت باقية في الحكم فإن الحرب ستستمر".