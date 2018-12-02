كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعماء كتالونيون يبدأون إضرابا عن الطعام فى سجون إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زعيمان انفصاليان كتالونيّان، إضرابهما عن الطعام اليوم السبت، واللذان ينتظران محاكمتهما لدورهما في محاولة الانفصال الفاشلة عن إسبانيا، للاحتجاج على معاملتهما من قبل المحاكم الإسبانية.

وبعد إعلان كاتالونيا استقلالها العام الماضي، تولت مدريد السيطرة المباشرة على المنطقة ووجهت اتهامات منها إساءة استخدام الأموال العامة والتمرد ضد زعماء كتالونيا، الذين يقبع تسعة منهم في السجن في انتظار المحاكمة، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلن اثنان من القادة المحتجزين - وهما "جوردي سانشيز وجوردي تورول" في بيان مشترك أنهما قد بدأا في رفض الطعام احتجاجاً على تقاعس المحاكم الإسبانية عن مباشرة العديد من الطعون فيما يتعلق بقضاياها.

وأضافا "لا نطلب من المحكمة معاملة خاصة، لكننا لن نقبل بشكل سلبي التمييز أو التأخير غير المبرر ".