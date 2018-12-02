كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: أكدت لولي العهد أهمية التسوية السلمية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، أنه أكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية الحل السلمي للحرب في اليمن.

وجاءت تصريحات ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس بالأرجنتين.

وحول الاحتجاجات التي اندلعت في باريس، السبت، أعلن ماكرون أنه لن يرضى "أبدا بالعنف" على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لانه "لا يمت بصلة الى التعبير عن غضب مشروع".

وقال ماكرون إن "أي قضية لا تبرر مهاجمة قوات الامن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحفيين وتشويه قوس النصر".

وأضاف أن "مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى: إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها. سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم امام القضاء"، نقلا عن "فرانس برس".

وكشف أنه "دعا الى اجتماع وزاري مع الاجهزة المعنية" صباح الاثنين لدى عودته الى باريس.

وتابع ماكرون: "سأحترم الاحتجاج على الدوام، سأستمع الى المعارضة على الدوام، لكنني لن أرضى أبدا بالعنف".

واندلعت مواجهات السبت بين مئات "المخرّبين" وقوات الأمن الفرنسية في قلب باريس التي شهدت إحراق سيارات وتكسير واجهات زجاجية وإقامة متاريس، وذلك على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء" التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية.