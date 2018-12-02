كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تعزّز الأمن فى الموانيء ومحطات الطاقة النووية ردا على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، اليوم السبت، إنّ بلاده عزّزت الأمن في مواقع البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة النووية وموانئ البحر الأسود في مواجهة ما وصفه باختبار روسي للنظام العالمي.

وكانت روسيا قد فتحت النار على ثلاثة من سفن البحرية الأوكرانية وطاقمها يوم 25 نوفمبر واستولت عليها في حادث ألقت موسكو وكييف باللوم فيه على بعضهما البعض، مما تسبب في أزمة أثارت مخاوف من صراع أوسع.

وكرّر بوروشينكو، مزاعمه بأنّ روسيا حشدت قوة عسكرية كبيرة في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وكتب بوروشنكو على موقع تويتر "إنّ روسيا نشرت قوات برية قوامها نحو 80 ألف جندي روسي ونحو 1400 نظام مدفعية وصاروخ و 900 دبابة و 2300 عربة مدرعة ونحو 500 طائرة و 300 طائرة هليكوبتر."

وأضاف أن موسكو أقامت أيضاً قوة بحرية قوية في البحر الأسود وبحر آزوف الذي يشترك فيه روسيا وأوكرانيا.