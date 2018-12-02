موكب الحناء يجوب شوارع تارودانت.. أهل سوس يحتفون بالعشبة الخضراء -فيديو

افتتحت فعاليات النسخة الثالثة للمهرجان الإقليمي للحناء في مدينة تارودانت العتيقة بجهة سوس ماسة، بتنظيم موكب للحناء جال شوارع مدينة تارودانت العتيقة، بمشاركة عدد من التعاونيات والجمعيات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مجموعات فولكلورية تمثل عددا من جهات المملكة، وسط حضور ضيف شرف المهرجان دولة تونس وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

إلى ذلك، نظمتا جمعية أمود الخير وتعاونية تيليلا النسائتين، النسخة الثالثة للمهرجان الإقليمي للحناء، بتنظيم موكب الحناء لأول مرة في تارودانت العتيقة، والذي يدخل ضمن برنامج فعاليات المهرجان الذي خلق له إسما ضمن مجال الموروث الثقافي والمنتوجات المحلية الغنية تحت شعار ” تثمين المنتوج المحلي دعامة أساسية لتنمية الاقتصاد التضامني”.

يشار أن اللجنة المنظمة، نظمت قبل أيام ندوة صحفية علي هامش المهرجان، كشفت من خلالها للجنة على البرنامج العام للتظاهرة، والذي سيعرف تنظيم معرض للمنتوجات المجالية، بمشاركة أزيد من 80 تعاونية وجمعية من مختلف جهات المغرب، بالإضافة إلى رواق صيف شرف هذه الدورة دولة تونس الشقيقة المعروفة هي أيضا بمنتوج الحناء، والذي عرف توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية أمود الخير المنظمة للمهرجان، وجمعية نخوة التونسية، وجمعيات أخرى بالمنطقة.

يذكر أيضا أن الدورة الثالثة للمهرجان ، ستعرف اليوم السبت فاتح دجنبر تنظيم عرض أزياء الحناء “FASHION HINNA”، بمشاركة مجموعة من المصممات، فضلا عن تكريم المصممة العالمية “بشرى الداودي” والمصصمة التقليدية “ليلى أيت مولود”، إضافة إلى تتويج أحسن رواق بالمعرض المنظم على هامش المهرجان، بالإضافة الى تنظيم ورشات تنموية إجتماعية لفائدة ساكنة المنطقة وندوات علمية حول المرأة القروية.

ولم يفوت منظمو المهرجان الفرصة، دون تكريم عددا من الوجوه الفنية والسينمائية والرياضية، من قبيل الممثلة زهور السليماني، والممثل هشام الوالي، ومخرج ومعلق برنامج أمودو حسن بوفوس، وحارس فريق حسنية أكادير عبد الرحمان الحواصلي، وابتسام الحمومي مديرة الوكالة الحضرية بتارودانت وطاطا وتزنيت، وسيتوجون كسفراء للمنطقة و لمنتجاتها التراثية التقليدية وخاصة الحناء.