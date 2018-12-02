نور في مهرجان مراكش: هوما يتحرشو وحنا نتبوكصور..صفارتي ديما معايا!

أطلت الراقصة نور على البساط الأحمر في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان مراكش للفيلم، والذي رفعه ستاره، يوم أمس الجمعة.

وعلقت نور على مبادرة “واجهي التحرش بالصفارة” في حديثها مع “اليوم 24” “إلا هوما تحرشو حنا نتبوكصو”.

وأضافت نور التي شاركت في افتتاح مهرجان مراكش، يوم أمس الجمعة، أنها ستشارك طيلة أيام المهرجان، وستطل كل يوم بلباس جديد من توقيع مصممها الخاص أمير العالمي.