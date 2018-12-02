أطلت الراقصة نور على البساط الأحمر في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان مراكش للفيلم، والذي رفعه ستاره، يوم أمس الجمعة.
وعلقت نور على مبادرة “واجهي التحرش بالصفارة” في حديثها مع “اليوم 24” “إلا هوما تحرشو حنا نتبوكصو”.
وأضافت نور التي شاركت في افتتاح مهرجان مراكش، يوم أمس الجمعة، أنها ستشارك طيلة أيام المهرجان، وستطل كل يوم بلباس جديد من توقيع مصممها الخاص أمير العالمي.
شكرا لقرائتكم خبر عن نور في مهرجان مراكش: هوما يتحرشو وحنا نتبوكصور..صفارتي ديما معايا! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .