الريال يتجاوز فالنسيا بهدفين ويقلص الفارق مع متصدر “الليغا”

حقق فريق ريال مدريد انتصارا مهما، على ضيفه فالنسيا، بنتيجة هدفين دون رد، في أبرز منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب “سنتياغو بيرنابيو”.

وأنهى الفريق الملكي النصف الأول، متقدما بهدف دون رد، وقعه مدافع فريق فالنسيا ضد مرماه، في الدقيقة السابعة، بعد مجهود كبير من الظهير الأيمن للفريق الملكي، داني كارفخال، الذي ناور وراوغ، قبل أن تصطدم كرته بمدافع فالنسيا الذي أسكنها بالخطأ في مرماه.

وفي الجولة الثانية، تحسن أداء الفريق الزائر بشكل ملحوظ وكان بإمكانه توقيع هدف التعادل في أكثر من مناسبة، غير أن محاولاته افتقدت للدقة ووجدت حارسا عملاقا إسمه تيبو كورتوا، كما خلق الفريق الملكي هو الآخر سيلا من الفرص، تفنن كل من أسينسيو ولوكاس فاسكيز في إضاعتها، قبل أن يوقع هذا الأخير الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 86، بتمريرة من كريم بنزيمة.

وبهذا الانتصار، ارتقى الفريق الأبيض مؤقة للمركز الخامس برصيد 23 نقطة، على بعد 3 نقاط من إشبيلية المتصدر ونقطتان من غريمه التقليدي برشلونة، في انتظار مباريات الغد، فيما يحتل فالنسيا المركز 13 برصيد 17 نقطة.