ريفربليت يؤكد رفضه تنظيم نهائي “ليبيرتادوريس” في مدريد

انضم ريفر بليت الأرجنتيني، إلى غريمه البوكا، برفضه خوض لقاء الإياب من كوبا ليبرتا دوريس 2018، على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلن ريفر بلايت، عبر بلاغ له، رفضه خوض اللقاء خارج الأرجنتين، لما تمثله قيمة المباراة كونها نهائيا قاريا، وبين الفريقين الأقوى في الأرجنتين.

وأكد نادي ريفر بليت، في بيان له، عدم مسؤوليته عن فشل الأمن في التعامل بحماية حافلة الضيوف.

وكان نادي بوكا جونيورز أيضًا قد رفض خوض اللقاء، متمسكًا بانتظار قرار المحكمة الرياضية، ورغبته في عدم خوض اللقاء أسوة بما حدث في نسخة 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية، قد عاقب ريفر بليت بغرامة قدرها 400 ألف دولار، وخوض لقاءين دون جماهير عقابًا على الشغب الجماهيري.

وتعرضت حافلة بوكا جونيورز أثناء الانتقال لملعب مونيمنتال، للرشق بالحجارة، نتج عنه إصابة 6 لاعبين، أبرزهم القائد بابلو بيريز في العين، كما تعرض البعض للاختناق بسبب استخدام الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير.