ريال مدريد يتخطى فالنسيا بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا الفريق الملكي من اللاعبين دانييل واس (هدف ذاتي) ولوكاس فاسكيز.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 17 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وكان أول تهديد عبر ريال مدريد، حيث سدد كريم بنزيمة، كرة يسارية مرت بجانب مرمى فالنسيا في الدقيقة 3.

وافتتح ريال مدريد، التسجيل في الدقيقة 8، نتيجة استغلال خطأ دفاعي، لتذهب الكرة إلى المدافع دانييل واس، الذي أودعها الشباك، بالخطأ في مرماه.

واستمرت الأخطاء من جانب فالنسيا، حيث مرر الحارس نيتو كرة بالخطأ، وصلت إلى فاسكيز، الذي مرر إلى زميله داني سيبايوس الذي بدوره سددها، لكن ارتطمت بأحد المدافعين في الدقيقة 24.

وبدأ فالنسيا، رحلة البحث عن هدف التعادل، بتسديدة قوية من كيفن جاميرو في الدقيقة 27، لكنها مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا.

ومنع نيتو، غاريث بيل من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث سدد النجم الويلزي، كرة بقدمه اليسرى، تصدى لها حارس الخفافيش في الدقيقة 29.

أما ثاني تهديد للخفافيش في المباراة، جاء بتسديدة من باريخو، لكن الحارس تيبو كورتوا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 31.

وحاول كريم بنزيمة، مضاعفة النتيجة للميرنغي، بتسديد كرة قوية على يمين الحارس نيتو، لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 36.

واستمر المد المدريدي بتسديدة قوية من أقدام الويلزي غاريث بيل، لكنها مرت أعلى مرمى الخفافيش في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، بدأ فالنسيا تهديد مرمى كورتوا، حيث انطلق سولير، وسدد كرة على يمين الحارس البلجيكي، الذي أمسك بها في الدقيقة 49.

وأهدر سانتي مينا، أخطر فرصة لفالنسيا في المباراة، حيث مرر باريخو، كرة في عمق دفاع ريال مدريد، استلمها مينا الذي سدد الكرة، أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 53.

ورد ريال مدريد بتهديد مرمى الخفافيش، حيث سدد كريم بنزيمة، كرة رأسية، لكنها مرت بجانب مرمى نيتو في الدقيقة 54، ثم تسديدة من لوكا مودريتش في الدقيقة 55.

وقرر سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، إشراك ماركو أسينسيو بدلًا من غاريث بيل، ثم فيدي فالفيردي بدلًا من لوكا مودريتش، وأخيرًا إيسكو بدلًا من داني سيبايوس.

واستمر مسلسل إهدار الفرص لفالنسيا، حيث نفذ دانيال باريخو، ركلة حرة غير مباشرة، لتصل الكرة إلى غابريل باوليستا، الذي سدد بعيدًا عن مرمى ريال مدريد في الدقيقة 64.

من جانبه دفع مارسيلينو مدرب فالنسيا، بتغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك بيتشيني وكوندوجبيا بدلًا من دانييل واس وكوكلين، وبعدها بدقائق أشرك باتشواي بدلًا من كيفن جاميرو.

وأهدر ماركو أسينسيو، أخطر فرصة لريال مدريد في الشوط الثاني، حيث استقبل كرة أمام المرمى، لكنه سدد في اتجاه المدافع بيتشيني في الدقيقة 72.

وسجل لوكاس فاسكيز، الهدف الثاني لريال مدريد، بتسديدة على يسار الحارس نيتو، بصناعة من كريم بنزيمة في الدقيقة 83.

وفشل لاعبو فالنسيا، في تقليص الفارق في الدقائق المتبقية من المباراة، ليحسم الميرنغي الثلاث نقاط لصالحه.