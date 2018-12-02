ترقب بالبحرين لنتائج إعادة الانتخابات البرلمانية والبلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت في البحرين مساء اليوم السبت، صناديق الاقتراع للدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية، وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، التي أفادت أن "إقبال الناخبين كان كثيفا في جميع المحافظات"، مشيرة إلى بدء عملية الفرز.

وأوضحت أن نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات النيابية بلغت 67% فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70%، دون أن تحدد نسبة المشاركة في الدور الثاني.

وأدلى الناخبون بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج، الثلاثاء الماضي، في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة للبحرين.

وتقدم لخوض الاستحقاق الانتخابي 430 مرشحا، منهم 293 لمجلس النواب، و137 للمجالس البلدية، حسب المصدر ذاته.

وقالت الوكالة البحرينية إن "انتخابات 2018 سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة، وذلك بواقع 47 مرشحة من بينهن 39 لمجلس النواب و8 للمجالس البلدية".

ولم تعلق جمعية الوفاق البحرينية المنحلة حتى الآن على إغلاق الصناديق غير أنها سبق أن دعت في تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى استمرار مقاطعة الجولة الثانية.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، في 31 دائرة انتخابية لمجلس النواب، موزعين داخل المحافظات الأربعة؛ العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، عقب فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، وفق إعلان سابق للجنة الانتخابات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات البحرينية، انطلقت قبل نحو أسبوع.

وكانت آخر انتخابات نيابية وبلدية أجريت في البحرين عام 2014 -قاطعتها أيضا حركة "الوفاق"-شهدت مشاركة 51.5% من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، الذي تجرى انتخاباتها حاليا، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذات صلاحيات أقل).

ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".