بلديات تسمح لموظفاتها بالإضراب احتجاجا على جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمحت العديد من السلطات المحلية العربية واليهودية لموظفاتها بالإضراب يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على جرام قتل النساء في البلاد، وأعلنت عدة بلديات كبرى في البلاد مساء اليوم السبت، السماح للموظفات المشاركة في الاحتجاجات والإضراب الذي بادر إليه تحالف "الخط الأحمر"، الذي يضم أكثر من 50 جمعية نسوية.

وأفاد الموقع الإخباري "واينت"، أن بلديات تل أبيب وحيفا ورمات غان وبات يام ومستوطنة موديعين وأور يهودا، ستسمح لكل موظفة تريد المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والإضراب، يوم الثلاثاء، احتجاجا على قتل النساء، القيام بذلك على حساب البلدية، حيث لن يحتسب التغيب عن العمل والدوام عطلة.

وينظم تحالف "الخط الأحمر" يومي الأحد والإثنين، فعاليات احتجاجية وتوزيع ملصقات ومنشورات في جميع أنحاء البلاد. بينما في يوم الثلاثاء، سيعلن الإضراب وستنظم عشرات الوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، وسيتم تنظيم مظاهرة مركزية في ساعات المساء في تل أبيب.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح 9 سلطات محلية عربية لموظفاتها بالإضراب، باستثناء المدارس. والسلطات هي: طمرة، جلجولية، الطيرة، الطيبة، قلنسوة، كفر قاسم، سخنين، كفر برا، وعرابة.

وتتواصل في البلدات العربية وقفات الاحتجاج ضد جرائم القتل والعنف الآخذة بالازدياد دون رادع، ودعت القيادات العربية السلطات إلى تخصيص ميزانيات كافية ومحاربة العنف دون تقاعس أو تخاذل.

ومنذ بداية العام الجاري، قتلت 24 امرأة في البلاد، منهن 11 امرأة عربية، حيث لم تفك الشرطة رموز غالبية جرائم قتل النساء في المجتمع العربي، علما أنه قتل 50 عربيا منذ بداية العام، فيما سجلت 72 جريمة قتل في البلدات العربية خلال عام 2017.