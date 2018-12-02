مصر: الإفراج المشروط للناشط والمدون وائل عباس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخلت محكمة مصريّة اليوم، السبت، سبيل الناشط السياسي وائل عباس، مع "تدابير احترازية"، تشمل تسليم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء، بعد أن كان معتقلًا منذ 24 أيار/ مايو الماضي.

وكانت النيابة قد قررت حبس عبّاس موجّهةً له تهمًا سبق له إنكارها منها "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة، وبث مقاطع فيديو للتحريض علي قلب نظام الحكم".

وتعني التدابير الاحترازية أن يسلّم الشخص نفسه لمركز الشرطة يوميًّا، أو بحسب ما تقضي به المحكمة، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات "لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد".

وأكّد مصدر قضائي لوكالة "الأناضول" ولم يذكر اسمه أنّ القرار قابل للاستئناف عليه من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة، فإذا لم تستأنف على القرار سيتم إخلاء سبيل المتهم من مركز الشرطة التابع لمحل سكنه، بعد مغادرة مقر حبسه وهو سجن طرة جنوبي القاهرة، عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.

وترفض مصر تقارير حقوقية تتحدث عن "انتهاكات حقوقية" بحق معارضين، وتقول وفي تصريحات وبيانات رسمية، إن "نظامها القضائي مستقل" وحرية الرأي مكفولة للجميع.