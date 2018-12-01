هل اختفى وهاب عند وصول عناصر "فرع المعلومات"؟

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 21 من الدقائق المصدر: صحيفة النهار اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 105

ترددت معلومات ان "الوزير السابق وئام وهاب كان قد اختبئ في الحرش القريب من منزله في الجاهلية لدى وصول القوى الامنية". واضافت:" انه لم يخرج من الحرش الا بعد انسحاب عناصر فرع المعلومات". علما ان وهاب صرح :"استقبل عقيد من فرع المعلومات عند وصول القوة الى البلدة". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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