استنابات قضائية ضد المسلحين الذين تعرضوا للقوى الأمنية في الجاهلية

علمت "النهار" من مصادر امنية ان "القضاء يحضر لاستنابات قضائية ضد المسلحين الذين تعرضوا للقوى الأمنية والذين حملوا السلاح في الجاهلية من انصار الوزير السابق وئام وهاب". واكدت المصادر ان :" فرع المعلومات يملك صورا للمسلحين حصل عليها خلال الاشكال في الجاهلية".

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