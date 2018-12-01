المؤتمر الوطني بالجزيرة يكون لجنة لبناء الحزب ومحاربة التكتلات

أدت اللجنة الفنية للبناء الحزبي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة برئاسة كمال محمد محمود النقر في مستهل اجتماعها صباح يوم السبت برئاسة الحزب بود مدني القسم وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والمصداقية ومحاربة التكتلات والعمل وفق منهج المؤسسية في مرحلة البناء الحزبي. من جانبه أعلن نيازي أحمد إبراهيم رئيس قطاع الاتصال التنظيمي اكتمال الترتيبات لانطلاقة مؤتمرات البناء الحزبي في 10 ديسمبر الجاري. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق ومتابعة العمل التنظيمي لتطلع الهياكل بأدوارها والاستعدادات لمرحلة البناء الحزبي بنشر الكشوفات الحزبية وتكوين اللجان الفنية بالمحليات لقيام المؤتمرات النموذجية . ولفت نيازي بحسب سونا – لأهمية تأكيد قوة وريادة حزب المؤتمر الوطني للعمل السياسي وتحقيق رضا قواعد الحزب لخلق قيادات حزبية فاعلة ذات كفاءة عالية وجدد التزام الحزب بدعم القيادات التي تمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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