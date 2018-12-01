كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا والسعودية يتفقان على تمديد اتفاق حول خفض إنتاج النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:58 م فلاديمير بوتين وكالات فلاديمير بوتين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن روسيا والسعودية، الدولة الرئيسية في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، توافقتا على تمديد اتفاق حول خفض إنتاج النفط، مع تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية. وبعد إجرائه محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، قال بوتين "توافقنا على تمديد اتفاقنا". تعليقات Facebook تعليقات بوابة الخليج 365

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