كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يأسف لإلغاء ترامب لقاءه معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، عن أسفه لإلغاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لقاء كان مقرراً معه على هامش قمة مجموعة العشرين، في بوينوس آيرس، معتبراً أن الحوار مع ترامب "ضروري بالفعل".
وقال بوتين في مؤتمر صحفي "من المؤسف أننا لم نكن قادرين على عقد لقاء فعلي، أعتقد أنه ضروري بالفعل".
وأضاف "آمل بأن نتمكن من اللقاء حين يصبح الجانب الأمريكي مستعداً لذلك".
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