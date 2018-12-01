كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المشتركة اليمنية تسيطر على مقر لبحرية "أنصار الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات اليمنية الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية ، السيطرة على مباني ومقر للقوات البحرية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) التي يقودها العميد الركن طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل على عبد الله صالح: "إن وحدة من كتائب المهام الخاصة نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، إحداها كانت تتخذها الميليشيا الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية".

وأضافت: "العملية النوعية جاءت بعد قيام الميليشيا الحوثية بنصب مدافع في أحواش وأسطح البنايات وقصفها الأحياء السكنية المحررة، غير آبهة بحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم".

وتابعت: "القوات عثرت في المقر على طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلا عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة على أمن وسلامة الملاحة الدولية".

من جهة أخرى، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتليها أحبطوا زحفا للقوات الحكومية غرب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، وكبدوها خسائر في الأرواح والعتاد.