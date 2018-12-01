كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين: مجموعة العشرين توصلت إلى اتفاق "لإنعاش التجارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي ترأس مجموعة العشرين في عام 2018 ، اليوم السبت، أن قادة المجموعة اتفقوا في البيان الختامي للقمة على "ضرورة إنعاش التجارة"، معرباً عن "قلق الجميع إزاء التغير المناخي".

وقال الرئيس الأرجنتيني ومضيف القمة بعد يومين من المحادثات في مركز المؤتمرات في بوينوس آيرس "اتفقنا في بيان على ضرورة إنعاش التجارة وإعادة إحياء منظمة التجارة العالمية".

وتوقع البعض وجود صعوبات قبل وخلال قمة مجموعة العشرين التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات أكبر عشرين اقتصاد متقدم وصاعد للتوصل لاتفاقيات في قضايا مثل نظام التجارة الذي يشهد نزاعا بين قوى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والتغير المناخي.

وأضاف الرئيس أن الثورة التكنولوجية تمثل "تحدياً كبيراً" لمستقبل التوظيف.