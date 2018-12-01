كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين: مجموعة العشرين توصلت إلى اتفاق "لإنعاش التجارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوقع البعض وجود صعوبات قبل وخلال قمة مجموعة العشرين التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات أكبر عشرين اقتصاد متقدم وصاعد للتوصل لاتفاقيات في قضايا مثل نظام التجارة الذي يشهد نزاعا بين قوى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والتغير المناخي.
وأضاف الرئيس أن الثورة التكنولوجية تمثل "تحدياً كبيراً" لمستقبل التوظيف.
وأعلن ايضاً عن "القلق إزاء المستقبل الغذائي المستدام".
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